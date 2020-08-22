Тегеран, , 08:06 — REGNUM 21 августа посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи выразил уверенность, что Совет Безопасности ООН (СБ ООН) в очередной раз отклонит требование США ввести в действие «спусковой механизм» против Ирана по причине отсутствия какой-либо юридической силы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на брифинге для прессы в Нью-Йорке, он подчеркнул, что точно так же, как СБ ООН отклонил требование администрации США продлить эмбарго на поставки оружия Ирану, международный орган отклонит и нынешнюю просьбу. Раванчи отметил, что такие шаги США обернутся катастрофой для американского правительства.

Отметив, что США официально вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), он сообщил, что именно поэтому американцы теперь не имеют юридического права запускать механизм snapback, потому что они вышли из ядерной сделки и больше не признаются в качестве члена СВПД в международных органах.