Тегеран, , 08:04 — REGNUM 20 августа президент Пакистана заявил, что Исламабад не признает сионистский режим Израиля любой ценой, а также высоко оценил оказание поддержки Исламской Республикой Иран (ИРИ) в связи с событиями на субконтиненте. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 августа.

Выступая на совместном заседании парламента, президент Ариф Альви вновь подтвердил приверженность Пакистана делу обеспечения прочного мира и стабильности в регионе, особенно в урегулировании споров на субконтиненте.

Он подчеркнул важность урегулирования Кашмирского конфликта в соответствии с интересами мусульман региона и отметил: «Мы высоко ценим поддержку Исламской Республикой Иран позиции Пакистана по урегулированию вопросов, стоящих на повестке дня».

Касаясь вопроса о Палестине, Ариф Альви заявил, что Пакистан никогда не признает сионистский режим Израиля. «Недавно премьер-министр страны уже выразил твердую и неизменную позицию правительства в отношении оккупационного режима в Иерусалиме», — заявил президент.

Он также коснулся событий в Афганистане и сообщил, что Исламабад продолжит свои усилия по продвижению мирного процесса в этой стране.