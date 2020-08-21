История вопроса

Серьезное влияние на внутриполитические процессы Ирака оказало военное вторжение США в 2003 году. Попытки Вашингтона легитимировать новые власти страны через ООН и принятие Конституции в 2005 году не привели к стабилизации ситуации.



В Ираке присутствуют несколько влиятельных групп, которых условно можно разделить на арабов-суннитов, арабов-шиитов и курдов. Все они представлены в парламенте страны. Однако, во многих населенных пунктах и провинциях реальная власть принадлежит повстанческим группировкам, которые сформировались после вторжения в страну США и их союзников.

