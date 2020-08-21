Басра, Ирак, 21 августа 2020, 23:15 — REGNUM Демонстранты подожгли здание местного парламента в иракской Басре, 21 августа сообщает агентство Reuters.
Силы безопасности смогли разогнать протестующих с центральной площади только после того, как открыли предупредительный огонь. Участники беспорядков закидывали здания коктейлями молотова.
Протесты в Басре с требованием отставки губернатора провинции начались после того, как неизвестные вооруженные люди убили двоих оппозиционных активистов. Демонстранты считают, что к этому причастны государственные силы безопасности.
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