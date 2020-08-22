Тегеран, , 08:02 — REGNUM 20 августа спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад Калибаф заявил, что многосторонность и мировая солидарность — это не выбор, а важнейшее решение и единственный путь развития устойчивого и справедливого мира и безопасности для следующих поколений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 августа.

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Он сделал это замечание, выступая на пятом заседании Межпарламентского союза (МПС), состоявшемся в режиме видеоконференции. Указывая на особые условия во всем мире из-за пандемии COVID-19, он отметил, что коронавирусная инфекция имеет общие черты с терроризмом, массовыми миграциями и нищетой, так как имеет разрушительные глобальные последствия.

Очерчивая нынешнюю ситуацию вокруг распространения смертельного вируса, он подчеркнул, что американские власти остаются равнодушными к судьбе своих граждан и пытаются сосредоточиться только на собственных интересах и выгодах вместо того, чтобы объединять глобальные усилия по ликвидации угрозы, которую представляет для человечества пандемия.