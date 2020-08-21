Вашингтон, , 21:02 — REGNUM Кандидат от демократов в президенты США Джо Байден приятнее, чем Хиллари Клинтон как человек, но сильно уступает ей в умственном отношении, заявил 21 августа президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Вирджиния.

«Клинтон умнее его, но, как человек, гораздо менее приятная. У Джо все наоборот: он не умен, зато более приятен как личность», — сказал Трамп.

«Нам обязательно нужно победить», — сделал заключение Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден считается основным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах в США в ноябре 2020 года.

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