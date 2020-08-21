Пекин, , 20:00 — REGNUM Несмотря на кризис в двусторонних китайско-американских отношений и взаимные санкционные ограничения, объявлено об увеличении вдвое с августа текущего года количества авиарейсов между двумя странами, которые будут совершаться как китайскими, так и американскими авиакомпаниями. Об этом 21 августа сообщает Синьхуасо ссылкой на документ Минтранса США, а также совместное заявление американского министерства с Управлением гражданской авиации КНР.

В частности, американской стороной выдано разрешение четырем компаниям из КНР, осуществляющим рейсы за океан, удвоить их количество в обоих направлениях с четырех до восьми еженедельно.

С китайской стороны аналогичная мера принята в отношении авиакомпаний США Delta и United Airlines. Между тем, еще в июне администрация Дональда Трампа угрожала свести авиасообщение между странами к минимуму, запретив полеты в США компаниям из КНР.