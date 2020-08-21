Аньхой, , 19:54 — REGNUM Партийно-государственный лидер Си Цзиньпин завершил трехдневную инспекционную поездку в восточно-китайскую провинцию Аньхой, где выступил с рядом руководящих указаний, сообщает 21 августам Синьхуа.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

В частности, отмечая позитивные тенденции и прогресс Аньхоя на последние годы, глава партии и государства подчеркнул важность интенсивной модели развития, которая позволит превратить провинцию в «прекрасный» регион. Путь к этому, по словам Си Цзиньпина, пролегает через все более настойчивое проведение политики реформ и открытости, в рамках общего стратегического курса строительства социализма с китайской спецификой.