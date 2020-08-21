Минск, , 19:24 — REGNUM Во многих городах Белоруссии 21 августа проходят массовые мероприятия в поддержку и против бессменного правления Александра Лукашенко. Одновременно проходит общенациональная забастовка, в которой участвуют рабочие крупнейших промышленных предприятий.

Белорусский флаг Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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С опозданием, но власти ответили на выступления противников дальнейшего правления Лукашенко, собравших в воскресенье 16 августа около 200 тыся на одной минской площадке — около стелы Минск — город-герой (одновременно проходили манифестации во всех районах города). Чиновничья «идеологическая вертикаль» совместно с государственными профсоюзами (ФПБ) и государственными организациями (БРСМ) смогла собрать работников бюджетных организаций на митинги в нескольких областных центрах и провинциальных городах.

В течение дня государственные телеканалы сообщали о расписании таких собраний в Минске и провинции. При этом нет сведений о выполнении организаторами таких мероприятий установленных властями требований.

Вечером пятницы, 21 августа, сторонников Лукашенко можно наблюдать на минской площади Победы. Они держат в руках государственные флаги Белоруссии, плакаты со словами одобрения проводимой им политики.

В интервью государственным СМИ работники государственных организаций благодарят Лукашенко за счастливую жизнь. Многие держат плакаты со словом «Батька», которое очень нравится бессменному белорусскому лидеру (правит с 1994 года). Неподалёку находятся автобусы, на которых доставили благодарных граждан.

Противники дальнейшего правления Лукашенко также держат плакаты — преимущественно с протестными лозунгами. Они требуют проведения новых президентских выборов, прекращения террора силовиков, пыток и фальсификаций народного волеизъявления.

Оппозиционеры также требуют освободить всех политзаключённых, наличие которых власти отрицают. Они не используют государственную символику, предпочитая националистическую. Неподалёку находятся автозаки, на которых обычно развозят неблагодарных граждан.

Особенностью протестной акции 21 августа стала «цепь покаяния» из людей, выстраивающихся от изолятора временного содержания на улице Окрестина (где содержатся участники оппозиционных выступлений и избитые милицией прохожие) до урочища «Куропаты» под Минском (где находятся массовые захоронения предположительно расстрелянных НКВД).

До этого, с июня в Белоруссии проводились «цепочки солидарности» с политзаключёнными — незарегистрированными кандидатами в президенты и противниками правления Лукашенко. Претендовавший на президентский пост экс-банкир Виктор Бабарико до сих пор находится в следственном изоляторе КГБ вместе с сыном Эдуардом Бабарико (главой его избирательного штаба).

Водители приветствуют оппозиционеров звуковыми сигналами. Массовых избиений и задержаний митингующих пока не замечено.

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