Москва, , 19:15 — REGNUM Попытки Вашингтона «реанимировать» санкции в отношении Тегерана являются неправомерными, сообщили 21 августа в пресс-службе МИД РФ.

Такое мнение высказали заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков и посол Ирана в РФ Казем Джалали в ходе встречи в Москве сегодня, 21 августа.

«Подчёркнута неправомерность шагов США по «реанимированию» антииранских санкций путём задействования положений резолюции 2231 с учётом утраты Вашингтоном прав в рамках этого документа после одностороннего выхода из [Совместного всеобъемлющего] плана действий», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская сторона инициировала восстановление действия резолюций СБ ООН, которые бы возобновили санкции против Ирана — якобы за нарушение этой страной условий ядерной сделки (СВПД).

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