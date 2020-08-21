Ульяновск, , 18:59 — REGNUM В Ульяновской области комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017) будут использованы на выборах в столичную гордуму. Об этом сообщает региональный избирком по итогам очередного заседания.

Члены комиссии согласовали использование КОИБов на выборах в городскую думу Ульяновска. По словам председателя областной избирательной комиссии Юрия Андриенко, комплексы обработки избирательных бюллетеней будут использованы «на тех же 132 участках города Ульяновска, что и во время недавнего» голосования по поправкам к Конституции.

Что касается других 260 участков, то там будет применяться технология QR-кода в итоговых протоколах участковых избирательных комиссий. Также это касается 11 избирательных участков на довыборах в Димитровграде и шести участков в Вешкаймском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске будет сформирована гордума шестого созыва. В состав депутатского корпуса войдут 40 человек. Всего зарегистрировано для участия в выборах, которые назначены на 13 сентября, 345 кандидатов, в том числе 64 самовыдвиженца и 281 партийный кандидат. Своих претендентов выдвинули девять партий и объединений.

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