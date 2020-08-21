Багдад, 21 августа 2020, 18:57 — REGNUM Боевые самолёты ВВС Турции нанесли серию авиаударов по северной части Ирака, сообщает 21 августа телеканал Sky News Arabia со ссылкой на анонимные источники.

ВВС Турции
ВВС Турции
Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации телеканала, воздушным ударам подверглась провинция Дахук, входящая в состав Иракского Курдистана.

О результатах авиаударов пока ничего не сообщается.

Официальных подтверждений воздушных ударов со стороны Турции не поступало.

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