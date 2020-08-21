Багдад, 21 августа 2020, 18:57 — REGNUM Боевые самолёты ВВС Турции нанесли серию авиаударов по северной части Ирака, сообщает 21 августа телеканал Sky News Arabia со ссылкой на анонимные источники.
По информации телеканала, воздушным ударам подверглась провинция Дахук, входящая в состав Иракского Курдистана.
О результатах авиаударов пока ничего не сообщается.
Официальных подтверждений воздушных ударов со стороны Турции не поступало.
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