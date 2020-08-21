Вашингтон, , 18:56 — REGNUM Все бюллетени, которые будут отправлены по почте во время грядущих президентских выборов в США, Почтовая служба страны своевременно доставит.

Об этом сообщается в опубликованном 21 августа заявлении главы Почтовой службы США Луиса Деджоя.

Деджой «Почтовая служба по состоянию на сегодняшний день готова обработать любой объём относящихся к выборам отправлений, которые она получит нынешней осенью».

Он подчеркнул, что голосование по почте в рамках президентских выборов является для почтовой службы приоритетным.

По его словам, связанные с голосованием на выборах президента отправления составят «менее двух процентов всего объёма почты», начиная с сентября 2020 г. и заканчивая днём выборов — 3 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти половина граждан США сомневается в том, что президентские выборы, запланированные на 3 ноября 2020 г., пройдут честно.

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