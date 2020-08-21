Вашингтон, , 18:42 — REGNUM В честности выборов президента США, которые состоятся 3 ноября 2020 г., сомневаются 46% американских граждан, пишет 21 августа USA Today.

При этом 36% заявили, что либо совсем не уверены, либо не очень уверены, что проголосовать дадут всем, кто хотел бы.

Причём в честности выборов сомневаются как сторонники демократов, так и те, кто собирается голосовать за действующего президента США Дональда Трампа.

Напомним, кандидатом от Демпартии США выступает Джо Байден. В США рассматривается вариант голосования по почте, против которого выступает Трамп.

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