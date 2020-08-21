Минск, , 17:40 — REGNUM «С 9 августа в органы внутренних дел по всей стране поступили сотни обращений и заявлений граждан о безвестном исчезновении их родственников и знакомых», — сообщает пресс-служба МВД Белоруссии посредством канала в Telegram.

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Комментируя ситуацию, пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова отметила: «Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняя милицию в непредставлении информации о задержанных».

По её словам, сотрудники уголовного розыска страны круглосуточно работают с подобными обращениями и заявлениями. Чемоданова сообщила: «Почти все из них в данный момент, 21 августа, обработаны, осталось несколько десятков. Но заявления продолжают поступать, пусть и не так активно».

По сведениям МВД Белоруссии, ситуация с пропавшими без вести такова: некоторые граждане отбывают наказание в виде административного ареста за противоправные действия; значительная часть заявленных граждан уехала на заработки или на отдых за границу; часть людей, ведущих асоциальный образ жизни, пропадали регулярно и раньше, впоследствии находились в притонах или изоляторах.

«Обращаемся к гражданам — не поддавайтесь панике и не плодите слухи. Для уточнения информации о нахождении ваших близких в местах содержания задержанных рекомендуем обращаться по номеру 102. Если таких сведений в службе 102 нет, сообщите об исчезновении человека оператору службы 102 или в ближайший орган внутренних дел», — сообщила Чемоданова.

Она также разместила видеокомментарий на тему пропавших без вести.

Напомним, в ходе подавления массовых ненасильственных акций протеста против фальсификации президентских выборов, продолжения бессменного правления Александра Лукашенко и жестоких политических репрессий, сопровождающихся убийствами и пытками, зафиксировано большое количество пропавших без вести. О гибели одного из манифестантов стало известно после нескольких дней безуспешных обращений в милицию и другие госструктуры, когда родственники подали заявление о розыске без вести пропавшего.

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