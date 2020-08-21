Киев, , 17:34 — REGNUM В Николаеве будет реализована программа обновления военного флота Украины, заявил журналистам сегодня, 21 августа, глава депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

По словам Арахамии, все знают, что у военного флота состояние очень критическое.

«Поэтому кому, если ни Николаеву, протянуть руку и восстановить наш военный флот», — считает заявил соратник Зеленского.

Также он заявил, что в Очакове (Николаевская область) строится секретный новый военный морской объект.

«Мы не можем о нем говорить, потому что это военный объект… поэтому — без подробностей», — добавил Арахамия.

ИА REGNUM отмечает, что сегодня с рабочей поездкой в Николаевской области находится президент Украины Владимир Зеленский со своим окружением. Глава страны уже заявил, что очень хотел бы, чтобы от теоретического словосочетания «город корабелов» перешли в реальности к такой практике. Он считает, что Николаев должен стать «городом возрождения кораблей».