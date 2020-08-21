Волгоград, , 17:30 — REGNUM В государственном историко-мемориальном музее-заповеднике «Сталинградская битва» города-героя Волгограда 20−21 августа состоялась окружная сессия «Патриот» Южного федерального округа. Как сообщают организаторы мероприятия, в работе сессии приняли участие руководители патриотических общественных объединений, специалисты образовательных организаций, специалисты общественных объединений и государственных учреждений дополнительного образования детей из Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Калужской областей, республик Крыма, Башкирии, Чувашии, городов федерального значения Москвы и Севастополя. Всего в сессии приняли участие более 100 человек.

Основная задача проекта — создание и внедрение обучающей модели развития патриотического воспитания детей и молодежи 14−18 лет в округах и регионах Российской Федерации среди специалистов образовательных организаций и профильных социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Программа мероприятий сессии включала презентацию федеральных, региональных и местных СО НКО, работающих в поле реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания, презентацию государственных проектов, конференцию по развитию общественно-государственного партнерства в данной сфере, серию тренингов по развитию социального партнерства и социальных коммуникаций, использованию современных каналов коммуникации для развития компетенцийи популяризации деятельности в сфере патриотического воспитания для руководителей патриотических объединений, учителей, специалистов общественных объединенийи государственных учреждений дополнительного образования детей, а также презентацию игровых технологий с использованием дополненной реальности от «Лаборатории дополненной реальности».

В работе сессии приняли участие руководители и специалисты ООД «Бессмертный полк России», ООД «Поисковое движение России», ВОД «Волонтеры Победы», ООМПО ООРСВА «Наследие», Центрального музея Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.

«Основной своей задачей мы видим проведение работы, связанных с привитием базовых ценностей, а именно воспитание, создание условий для развития и самореализации молодого человека, освоения им социального опыта, культуры, ценностей и норм общества; связь поколений: объединение жизненного опыта старшего поколения с энергией молодых; сохранение памяти: сохранение исторического и культурного наследия, — заявил председатель ООМПО ООРСВА «Наследие» Виталий Шереметьев. — Сессия «Патриот» позволяет консолидировать, в том числе, нашу деятельность с деятельностью образовательных организаций и профильных СО НКО».

«Участие специалистов в области воспитательной работы образовательных организаций в сессии позволит выстроить эффективные планы работы на 2020 — 2021 учебный год, а также создать условия для работы школьных музеев в рамках территории Российской Федерации в партнерстве с Музеем Победы и СО НКО», — отметила руководитель детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

С 30 января 2020 года во всех федеральных округах Российской Федерации проходят окружные сессии «Патриот». Окружные сессии «Патриот» являются этапом проекта «Всероссийская сессия «Патриот» — единого социального проекта, включающего комплекс мероприятий, направленных на консолидацию усилий государственных организаций и СО НКО в сфере патриотического воспитания, а также интеграцию ресурсов субъектов патриотического воспитания для реализации единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан России и поддержанного Фондом президентских грантов. Организатор сессии — Агентство социальных технологий и коммуникаций при поддержке Фонда президентских грантов.

Окружные сессии «Патриот» состоялись в Центральном, Приволжском, Севере-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах. В сессиях приняли участие руководители исполнительной дирекции Года памяти и славы, руководители ООД «Бессмертный полк России», ООД «Поисковое движение России», ВПЦ «Вымпел», «Российское движение школьников», ООМПО ООРСВА «НАСЛЕДИЕ» представители Общественной палаты Российской Федерации, представители региональных органов власти. Всего в проведенных сессиях приняли участие более 600 человек.