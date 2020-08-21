Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Американская сторона будет препятствовать импорту Ираном оружия из России и из Китая, передаёт 21 августа Fox News.

Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео, отвечая на вопрос, будут ли Штаты вводить санкции против Китая и России за то, что эти две страны мешают ввести санкции против Ирана.

Американский дипломат заявил, что, «когда будут возвращены санкции ООН, то, вас уверяю, Соединённые Штаты сделают всё возможное, чтобы россияне и китайцы не смогли доставлять Ирану вооружения, представляющие для нас угрозу».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, США занялись, пока безуспешно, продвижением в СБ ООН восстановлением резолюций по антииранским санкциям.

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