Москва, , 16:53 — REGNUM То, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко удалось стабилизировать положение в стране, это очевидный факт, но при этом остается вопрос, как он собирается управлять дальше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Неочевидно, что Лукашенко устоит. После всего случившегося вернуть ситуацию в исходную точку все равно уже невозможно. Добиться этого результата Лукашенко сможет только в условиях массового террора, к которому не готов не только Лукашенко, но и его карательная система. Она надорвётся. Кроме того, это может спровоцировать новую волну сопротивления. Поэтому Лукашенко для того, чтобы хоть как-то усидеть, придется идти на уступки, — пояснил социолог. — Вопрос в том, кому он будет делать эти уступки. Вполне возможно, что его стратегия состоит в том, чтобы уступать не собственному населению, а исключительно внешним партнерам, таким как Россия или Евросоюз, в надежде, что те удержат его на плаву. Последнее тоже неочевидно. Я подозреваю, что внешние партнеры уже озаботились вопросом о преемнике. Не надо думать, будто Лукашенко сможет всех обмануть».

Как пояснил Кагарлицкий, Лукашенко думает, что он ведет игру отдельно с Москвой и отдельно с Брюсселем.

«Но и Брюссель, и Москва, и Берлин могут коммуницировать между собой, минуя самого Лукашенко, который неудобен всем», — подчеркнул эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий объяснил, что ответственность за пробуксовку забастовки в Белоруссии несет именно верхушка либеральной оппозиции.

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