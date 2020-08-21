Ханты-Мансийск, , 16:49 — REGNUM В думу ХМАО поступил список кандидатов для избрания на должность губернатора Югры от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В списке действующий губернатор Наталья Комарова, депутат думы ХМАО Алексей Савинцев и ещё один депутат регионального парламента Михаил Сердюк.

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа рассмотрят кандидатуры и выберут губернатора Югры на заседании парламента 13 сентября 2020 года.

Отметим, что эта же тройка кандидатов в губернаторы ХМАО предлагалась главой государства пять лет назад, в 2015 году.