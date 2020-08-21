Минск, , 16:45 — REGNUM Александр Лукашенко прокомментировал приезд журналистов из России в «Белтелерадиокомпанию» (государственный медиа-холдинг) и пропагандистский пул президента Белоруссии. Об этом он рассказал 21 августа, выступая перед работниками агрокомбината в Минской области.

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«Свято место пусто не бывает. У нас в России работают около 60 тыс. так называемых гастарбайтеров. На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

По его словам, проблема привлечения российских журналистов возникла после того, как сотрудники государственной «Белтелерадиокомпании» якобы «выскочили на улицы и начали митинговать».

«Которые выросли на телевизоре, и в основном которых я на руках носил. Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает, — отметил Лукашенко.- Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо».Лукашенко, сообщил, как он распорядился в сложившейся ситуации: «Кто-то захотел — уходите, никого не надо держать. Что толку, что ты его сегодня удержал, уговорил, а он все равно будет кукиш в кармане носить. Хочешь уходить — уходи. Я рабочим в открытую об этом сказал».«Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам 2−3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения, — сказал Лукашенко. — И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще 2−3 группы не приехали, а половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании, — назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет — не принимаем».«Нормально, ситуация стабилизировалась. Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает. А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное», — признался Лукашенко.

Он также сообщил, что возник вопрос в разнице оплаты россиянам и белорусам. По словам Лукашенко, граждане России обходятся ему бесплатно.

«Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для 6 или 9 человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей, — поведал Лукашенко. — Поэтому не надо про самолеты, что тут нам перекидывают россиян и прочее. Нам столько и не надо. Ясно, кто нагнетает обстановку».Больше материалов на эту тему в сюжете: Протесты в Белоруссии