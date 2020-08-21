Москва, , 16:43 — REGNUM Ответственность за пробуксовку забастовки в Белоруссии несет именно верхушка либеральной оппозиции, которая призвала рабочих к забастовке, не удосужившись подумать о том, как они будут поддерживать эту забастовку в условиях, когда нет ни забастовочных фондов, ни организованных профсоюзов, ни сколько-нибудь развитой низовой организации, которая могла бы действовать конспиративно и не подставлять лидеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 августа заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

«Возможно, расчет оппозиционеров состоял в том, что все решится за два три дня и все вопросы о том, как вести забастовку на протяжении нескольких недель, просто не встанут, — пояснил социолог. — Можно сказать, что либеральная оппозиция подставила рабочих и упорно не желает понять их проблем. Причем все обещания в стиле «заграница нам поможет» или «мы можем создать фонды помощи» выглядят крайне неубедительно. Реальных денег нет. Вместо этого либеральные политики и активисты начинают упрекать рабочих в недостатке энтузиазма и стойкости. Но они не понимают, что трудящиеся заводов находятся в совершенно другом положении. Очень легко, имея сохраняющийся доход, накопления и сбережения, попрекать людей, у которых нет сбережений даже на то, чтобы прожить до конца месяца».

Как подчеркнул Кагарлицкий, это очень хороший урок, который подтверждает, что для того, чтобы бастовать, рабочим нужна собственная организация, отдельная от политических либералов.

«Либералы категорически не могут понять проблем рабочих. Правильной была линия, которую продвигает так называемой Народный стачком. Он высказывается за то, чтобы выдвигать экономические требования, консолидировать вокруг них уже коллектив и добиваться по этим требованиям конкретных уступок и таким образом, что называется, поддерживать пламя, поддерживать забастовку в активной форме», — подытожил социолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и его окружение опомнились и пошли в контрнаступление.

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