Анкара, , 16:41 — REGNUM Соболезнования выразила Турция Пакистану в связи с трагическими последствиями наводнения, 21 августа написал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в Twitter.

«Выражаю глубокие соболезнования дружественному и братскому народу Пакистана, а также близким погибших в результате наводнений, — сообщил Чавушоглу. — Турция всегда готова к поддержке братского Пакистана».

Напомним, в результате наводнения на северо-востоке Пакистана 24 человека погибли и 18 пострадали.

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