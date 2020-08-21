Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».
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Комментируя заявление Макрона, предложившего своё посредничество, Лукашенко сказал:
Белорусский президент добавил, что Макрон предпочитает на замечать проблему у себя в стране.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 августа, Макрон заявил, что ЕС не заинтересован в «украинском сценарии» для Белоруссии.
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