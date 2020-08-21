Москва, , 16:19 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его окружение опомнились и пошли в контрнаступление, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 21 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Причем наименее значимыми были организованные им контрмитинги, — подчеркнул социолог. — Максимум, что могли эти митинги доказать, так это то, что в Белоруссии было некоторое количество людей, голосовавших за Лукашенко. Сравнение же митингов оппозиции и митингов сторонников власти было настолько откровенно не в пользу власти, что скорее это можно было считать действиями, которые подрывают авторитет и престиж Лукашенко, чем укрепляют его. На что обращают гораздо меньше внимания, так это на то, что началась планомерная и очень жесткая работа по подавлению забастовок. Начали выявлять и увольнять зачинщиков и одновременно запугивать часть трудового коллектива. Особенно старшего поколения. Грозить им потерей заработка и так далее».

В результате, как пояснил Кагарлицкий, всеобщая стачка пробуксовывает, а может быть, даже захлебывается.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий рассказал, что белорусская оппозиция не воспользовалась практически идеальной для нее ситуацией и упустила момент.

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