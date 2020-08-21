Москва, 21 августа 2020, 16:19 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его окружение опомнились и пошли в контрнаступление, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 21 августа корреспонденту ИА REGNUM.
В результате, как пояснил Кагарлицкий, всеобщая стачка пробуксовывает, а может быть, даже захлебывается.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий рассказал, что белорусская оппозиция не воспользовалась практически идеальной для нее ситуацией и упустила момент.
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