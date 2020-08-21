Донецк, , 16:17 — REGNUM Число дезертиров из украинской армии на линии разграничения в Донбассе за неделю превысило три десятка, сообщает 21 августа Донецкое агентство новостей.

Данные привёл замглавы Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин:

«За прошедшую неделю с позиций ВСУ в ОТГ «Восток» сбежали 34 боевика, из них шестеро — с оружием и боеприпасами».

По его словам, только из 56-й мотопехотной бригады ВСУ сбежали восемь военных. В основном случаи дезертирства отмечаются среди контрактников, впервые попавших на передовую, хотя есть среди дезертиров и националисты.

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