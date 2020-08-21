Ново-Огарево, Московская область, , 16:13 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Белоруссии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кремля, совещание состоялось сегодня, 21 августа, в режиме видеоконференции.

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«Президент обстоятельно проинформировал участников совещания о серии телефонных международных контактов, состоявшихся на этой неделе, — говорится в сообщении администрации главы государства. — Акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в дела республики».

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Также участники совещания, в числе которых, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, отметили безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с её гражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа президент Российской Федерации Владимир Путин вновь провел телефонный разговор с председателем Евросоюзного совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсуждалась ситуация в Белоруссии. Стороны подтвердили, что её скорейшая нормализация отвечает интересам как России, так и Евросоюза.