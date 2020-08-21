Москва, , 16:08 — REGNUM Белорусская оппозиция не воспользовалась практически идеальной для нее ситуацией и упустила момент, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 21 августа корреспонденту ИА REGNUM.

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«На самом деле понятно, что оппозиция упустила в прошлые выходные возможность окончательно отстранить Лукашенко от власти. Потому что в выходные власть была деморализована. Однако, по всей видимости, верхушка оппозиции была ориентирована на какие-то переговоры с какими-то важными людьми внутри режима, в Москве, в ЕС, а скорее всего, со всеми сразу. И поэтому оппозиция не воспользовалась практически идеальной ситуацией, когда все козыри были у нее на руках», — сказал Кагарлицкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен полностью переводить республику на военное положение.

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