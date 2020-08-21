Москва, 21 августа 2020, 16:08 — REGNUM Белорусская оппозиция не воспользовалась практически идеальной для нее ситуацией и упустила момент, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 21 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен полностью переводить республику на военное положение.
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