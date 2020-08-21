Париж, , 16:02 — REGNUM Во время пресс-конференции по случаю визита канцлера Германии Ангелы Меркель в форт Брегансон президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры будут смотреть финал Лиги чемпионов «каждый перед своим телевизором», передает BFM TV.

Известно, что в это воскресенье, 23 августа 2020 года, французский футбольный клуб Пари Сен-Жермен (ПСЖ) встретится с футбольным клубом Германии «Бавария» в финале Лиги чемпионов.

В летней резиденции президента Франции в форт Брегансоне Эммануэль Макрон пообещал, что футбольный матч между клубами Франции и Германии не разорвет «дружбу» между главами двух государств. При этом, по его словам, лидеры будут смотреть игру «каждый перед своим телевизором».

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Оливье Веран хочет послать французам «предупредительный сигнал»за несколько дней до возвращения из отпусков.

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