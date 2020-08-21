Тегеран, , 15:57 — REGNUM Посол Таджикистана в Иране Низомуддин Зохиди призвал создать совместную Академию языка и литературы, сообщает издание Pars Today.

Таджикистанский дипломат встретился с заместителем директора по развитию международных культурных связей Организации исламской культуры и связей Ирана Курбонали Пурмарджоном.

Во время переговоров стороны обсудили сотрудничество в сфере культуры. Зохиди отметил, что Иран и Таджикистан имеют общую историю, культуру и язык. Посол выразил готовность и дальше развивать культурные связи между странами.

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