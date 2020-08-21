Москва, , 16:04 — REGNUM Россия достигает хороших результатов в информационном противостоянии в мире, несмотря на то, что её силы в нем неравны. Об этом 21 августа рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на онлайн-встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук».

"Мы констатируем реальное наступление в наш адрес. Мы в большей степени вынуждены обороняться, потому что мы не ведем наступление, мы не ведем какую-то информационную войну, мы пытаемся купировать негативный эффект, минимизировать его», — заявила официальный представитель МИД РФ.

При этом, как отметила она, Россия каким-то образом пытается вести нормальную работу в сфере информации, которая предполагает рассказ о происходящем в стране и в её внутренней и внешней политике.

При этом Захарова указала, что нашей стране на этом поприще приходится нелегко, так как «силы, конечно, не равные».

«Однако это не означает, что можно или нужно эту тему оставить и сказать, ну, раз так, то мы и работать не будем. И есть хорошие, позитивные результаты», — сказала она.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что положение дел с правами русскоязычного населения в Латвии и Эстонии, несмотря на критику и осуждение со стороны международных организаций, остаётся дискриминационным.