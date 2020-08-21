Москва, , 15:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп способен на мобилизационный рывок в конце предвыборной гонки. Об этом в беседе с корреспондентом ИА заявил президент Международного дипломатического клуба «Amicability», эксперт Международного форума БРИКС+, кандидат философских наук Сергей Дворянов.

Эксперт отметил, что позиции Трампа и его соперника Джо Байдена отличаются кардинально.

«Но каковы их шансы на выборах? Многое будет зависеть от последнего этапа предвыборной кампании. Кстати, Трамп тоже победил Хиллари Клинтон именно в процессе дебатов, с помощью подключения блогерских ресурсов. История показывает, что фаворит предвыборной гонки может уступить аутсайдеру на последних этапах предвыборной кампании. Трамп начинал гонку как лидер, но сейчас его позиции пошатнулись. Впрочем, я считаю, что Трамп способен на мощный мобилизационный рывок. Об этом свидетельствует его обращение к электорату, в котором он назвал дату выборов датой решения судьбы Америки. На Байдена делают ставку как на меньшее из зол, в том числе и те, кто не доверяет ему как политику. Трамп может показать свой потенциал на завершительном этапе гонки», — сказал Дворянов.