Палермо, Италия, , 15:49 — REGNUM Если бы у региональных властей были такие полномочия, порты Сицилии были бы уже закрыты для нелегальных мигрантов, заявил в интервью Sky в пятницу, 21 августа, глава региона Нелло Музумечи.

Власти Сицилии не хотят бросать на произвол судьбы мигрантов в море, однако они должны думать и о жителях самой Сицилии, которым нашествие мигрантов причиняет массу серьезных проблем, от социальных до эпидемиологических, сказал Музумечи.

Правительство страны должно в кратчайшие сроки принять меры, которые позволят изменить ситуацию к лучшему, считает он.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.