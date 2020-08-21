Стамбул, Турция, , 15:48 — REGNUM Турция обнаружила крупное месторождение природного газа в Черном море. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле.

«Турция обнаружила в месторождении «Туна-1» крупнейшее месторождение природного газа объемом 320 млрд кубометров», — приводит агенство слова Эрдогана.

Также он отметил, что энергетика является не только основным фактором развития, но и играет важную роль в обеспечении национальной независимости.

Кроме этого, турецкий лидер заявил, что целью властей Турции является передача газа с данного месторождения в пользование народа до 2023 года и что страна решительно настроена решить проблему с энергетикой на корню.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Турции монастырь Хора, где находится византийская церковь Христа Спасителя в Полях, станет мечетью.