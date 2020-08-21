Уфа, , 15:54 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение проработать юридическую природу сделки, согласно которой произошла приватизация «Башкирской содовой компании» (БСК). Об этом он сообщил 21 августа на встрече с экоактивистами по вопросу шихана Куштау в правительстве региона.

По его словам, специалисты сейчас анализируют ситуацию в целом и выясняют, нет ли там нанесения ущерба бюджету Башкирии. Эта работа займет некоторое время, поскольку данная история продолжалась с примерно 2007 года: при этом основная сделка была проведена с 2010 года по 2013 год. Сейчас специалисты изучают 56 томов дела.

Радий Хабиров напомнил, что правительство Башкирии предложило акционерам БСК, которые демонстрируют не готовность работать в новых реалиях без Куштау, выкупить контрольный пакет акций предприятия, поскольку нужно его спасать. По его словам, в этом случае правительство республики сможет зайти и спокойно начать решать вопросы, тем более, что у чиновников есть ясное понимание куда двигаться. На это публичное предложение ответных реакций от акционеров предприятия не поступало.

Глава региона также отметил, что руководство республики очень беспокоит ситуация вокруг БСК: и вопросы экологии, и политика по выплате дивидентов акционерам компании. Кроме этого, добавил он, вызывает сильное беспокойство не понимание руководителей «Соды» и не готовность работы в условиях, когда Куштау больше нет как источника сырья.

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