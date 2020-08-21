Киев, , 15:38 — REGNUM Почти 60% украинцев убеждены, что страна сейчас движется в неправильном направлении.

Соответствующие данные соцопроса, проведенного фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива», представлены сегодня, 21 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Большинство украинцев убеждены, что в целом ситуация в стране развивается в неправильном направлении — таких 59%. Лишь 19% имеют противоположное мнение и считают, что ситуация развивается в правильном направлении», — отмечают социологи.

Впрочем, добавляют организаторы опроса, такие негативные оценки являются традиционными для украинского общества, а отдельные всплески положительной оценки наблюдаются только в коротком промежутке времени после выборов президента.

Относительное большинство опрошенных являются оптимистами относительно будущей жизни Украины через 25−30 лет. Так, более 40% опрошенных убеждены, что условия жизни станут лучше, еще 25% считают, что ситуация принципиально не изменится, около 16% отметили, что условия жизни станут хуже.

Абсолютное большинство опрошенных предпочитает строить свою будущую жизнь на Украине — около 70%, лишь около 19% скорее хотели бы строить свою жизнь в других местах. Однако здесь существует и тревожный аспект, отмечают социологи, поскольку большинство желающих покинуть страну — это молодежь.

Опрос проводился совместно фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова с 14-го по 19 августа во всех регионах Украины, опрошено 2018 человек в возрасте старше 18 лет методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.