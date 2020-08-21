Милан, Италия, , 15:35 — REGNUM Партия «Лига» рассматривает возможность официально обвинить правительство Италии в запрещенном законом потворствовании нелегальной миграции, заявил в пятницу, 21 августа, лидер партии Маттео Сальвини.

Он напомнил, что его самого ждет суд (по обвинению в «незаконном удержании» мигрантов), и отметил, что судить нужно тех, кто тратит народные миллионы на мигрантов — на обслуживание кораблей, на которые те попадают у берегов Италии, и на все прочие связанные с ними расходы.

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После выхода «Лиги» из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.