Тбилиси, , 15:35 — REGNUM Онлайн-встреча состоялась 21 августа между генпрокурором Грузии Ираклием Шотадзе и его коллегой из штата Луизиана (США) Питором Штрассером. Об этом сообщает пресс-служба грузинского ведомства.

Сообщается, что стороны обсудили будущее сотрудничество между ведомствами и обмен опытом.

«В рамках этого сотрудничества запланированы программы обмена между Тбилиси и Новым Орлеаном. Это будет включать обсуждение киберпреступности, коррупции, эксплуатации детей, отмывания денег и многого другого», — говорится в заметке от грузинского ведомства.

Как отметили в пресс-службе, во время беседы также обсуждались особенности работы Генпрокуратуры Грузии и ее стратегия развития. Со своей стороны, генпрокурор из Луизианы рассказал о функциях, ценностях и проблемах прокуратуры в США.