Тбилиси, 21 августа 2020, 15:35 — REGNUM Онлайн-встреча состоялась 21 августа между генпрокурором Грузии Ираклием Шотадзе и его коллегой из штата Луизиана (США) Питором Штрассером. Об этом сообщает пресс-служба грузинского ведомства.
Сообщается, что стороны обсудили будущее сотрудничество между ведомствами и обмен опытом.
«В рамках этого сотрудничества запланированы программы обмена между Тбилиси и Новым Орлеаном. Это будет включать обсуждение киберпреступности, коррупции, эксплуатации детей, отмывания денег и многого другого», — говорится в заметке от грузинского ведомства.
Как отметили в пресс-службе, во время беседы также обсуждались особенности работы Генпрокуратуры Грузии и ее стратегия развития. Со своей стороны, генпрокурор из Луизианы рассказал о функциях, ценностях и проблемах прокуратуры в США.