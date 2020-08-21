Москва, , 15:27 — REGNUM Президента Белоруссии Александра Лукашенко могут предать его ближайшие союзники и члены его окружения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 августа заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

«Риск того, что Лукашенко не устоит, конечно же, есть. Его могут, например, предать ближайшие союзники и члены его окружения. Но в целом он действует верно. Даже то, что министр иностранных дел Макей, будучи переназначен на своем посту, первым делом связался с кем-то из заместителей министра иностранных дел США и благодарил США за конструктивную позицию, это скорее не столько личная позиция Макея, сколько желание Лукашенко ни с кем не конфликтовать. Поэтому мне кажется, что Лукашенко действует в целом верно», — сказал Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман заявил, что если Белоруссия выберет проевропейский вектор развития, то с ее промышленностью произойдет то же самое, что случилось с Украиной.

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