Нью-Йорк, США, , 15:30 — REGNUM С призывом к властям Белоруссии освободить задержанных в ходе несанкционированных акций протеста, остающихся под стражей, обратилась официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Лиз Троссел.

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«Мы по-прежнему серьезно обеспокоены тем, что под стражей все еще остаются, как сообщается, более 100 человек, включая примерно 60 обвиняемых в преступных действиях, предполагающих большие тюремные сроки в связи с их участием в мирных, в значительной степени, демонстрациях», — приводит ее слова ТАСС.

При этом Троссел отметила, что в УВКПЧ приняли к сведению факт того, что большинство из задержанных в ходе протестов нескольких тысяч людей, ранее, по сообщениям, задержанных, в настоящее время отпущены.

«Мы призываем власти Белоруссии немедленно освободить тех, кто был незаконно или произвольно задержан и прекратить задержания людей за то, что они осуществляют право выражать свое мнение», — заявила официальный представитель УВКПЧ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.