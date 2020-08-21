Минск, , 15:23 — REGNUM Белорусских пропагандистов, силовиков и чиновников «травят» ежедневно, доходя до угроз киднеппинга. Об этом 21 августа заявил Александр Лукашенко во время выступления перед работниками агрокомбината «Дзержинский», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Я президент страны, — сказал Лукашенко. — Не дай бог, страна вздыбится и рухнет — вам не будет работы. И вы с меня спросите. И плевать бы я хотел на все эти должности, но я сижу и думаю: а что будет с вами, когда они придут и начнут все это делить. Вас заберут с потрохами. И вы меня будете проклинать всегда: «Мы тебя избрали, почему ты не защитил нас?» Вот что меня больше всего беспокоит».

«Тех же омоновцев, госслужащих, журналистов каждый день травят. Не хочу называть фамилию, но одному заместителю руководителя прислали СМС: к вечеру не сдашься, заберем дочку. Это будем вытравливать каленым железом. И вы можете меня осуждать или не осуждать, но пока я Президент, я буду проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны», — добавил он.

Напомним, 4 августа Александр Лукашенко во время оглашения послания белорусскому народу и Нацсобранию сообщил: «Вы не упрекайте Лукашенко и государство, что мы проиграли битву в интернете. Вспомните, что я сказал: мы государство, мы никогда не выиграем эту битву в интернете, потому что она желтая. Мы не можем опуститься на уровень желтизны, простите меня, обзывать всех шлюхами и проститутками, тех, кто нам не нравится. Мы же не можем до этого уровня дойти».