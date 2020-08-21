Тбилиси, , 15:20 — REGNUM России для нормализации отношений с Грузией нужно отменить запрет на авиасообщение между двумя странами. Об этом, как передает грузинское «Общественное телевидение», 21 августа сказала журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

Следите за развитием событий в трансляции: «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция»

Дипломата попросили прокомментировать недавнее высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он сказал, что надеется на восстановление полетов между Россией и Грузией в ближайшем будущем.

«Лучшим путем нормализации отношений было бы, чтобы Россия сняла запрет на полеты, вместо того, чтобы откладывать отмену запрета на полеты или говорить о снятии запрета на полеты», — сказала Дегнан.

По ее мнению, после этого грузинский народ якобы легче поверит в серьезность заявлений Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на полеты между Россией и Грузией был инициирован Москвой в июле 2019 года. Причиной стали антироссийские акции.