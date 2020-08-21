Москва, , 15:29 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов уверен — если Алексей Навальный действительно был отравлен, сделано это было западными спецслужбами. Таким образом блогера попытались выставить «сакральной жертвой».

Напомним, 20 августа Навальный летел рейсом «Томск — Москва». В самолете ему стало плохо, поэтому пилоты совершили экстренную посадку в Омске. Там блогера отвезли в больницу. По данным СМИ, в крови Навального был алкоголь. Есть версия, что причиной отравления является оксибутират, который мог принимать блогер.

«Если мы имеем дело действительно с отравлением, а не передозировкой наркотиков (либеральная оппозиция любит наркотики), то я уверен, что за этим стоят западные спецслужбы. Это абсолютно классическая модель развития событий, потому что Навальный начал выходить в тираж, утратил свою ценность», — считает Милонов.

Депутат обратил внимание, что произошло все на фоне протестов в Белоруссии и попыток России помочь союзному государству, предотвратив иностранное вмешательство в дела этой страны.

Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа. Сразу после проведения президентских выборов, где победу одержал Александр Лукашенко, митингующие начали организовывать акции протеста. Белорусские правоохранители уже завели несколько уголовных дел по факту таких нарушений.

«И, конечно, в этот момент, когда Россия пытается помочь Минску выстроить диалог с белорусским народом, нам пытаются создать грязную историю с отравлением Навального, который давно хотел сбежать на Запад», — заявил политик.

Милонов уверен — из Навального сейчас пытаются сделать «сакральную жертву». Обращает на себя внимание и то, что несмотря на опасения врачей, соратники блогера пытаются организовать его транспортировку за границу. Депутат считает, что Запад просто не хочет, чтобы в России расследовали причины отравления Навального.

«Все связано, все происходит одновременно. Американские спецслужбы работают по своим методичкам, пытаются сделать из Навального разменную монету», — подытожил Милонов.