Уфа, , 15:17 — REGNUM Изменения в закон «О межбюджетных отношениях» внесены в Башкирии. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, введены «горизонтальные субсидии», которые помогут муниципальным образованиям республики более оперативно решать вопросы.

Председатель государственного собрания республики Константин Толкачев пояснил, что например, в Стерлитамаке лечат жителей Гафурийского района, специалисты из Уфы помогают тушить пожары в Уфимском районе, а в школу Сибая доставляют детей Баймакского района.

При этом раньше, по его словам, не было механизма взаиморасчетов между муниципалитетами. Поэтому муниципальные образования были вынуждены брать на себя дополнительные расходы для удовлетворения потребностей соседнего района.

Он отметил, что после закрепления в законодательстве новой формы межбюджетных трансфертов, у муниципалитетов появилась возможность маневрировать.

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