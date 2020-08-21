Москва, , 15:08 — REGNUM Если Белоруссия выберет проевропейский вектор развития, то с ее промышленностью произойдет то же самое, что случилось с Украиной, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 21 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Если Белоруссия выберет проевропейский вектор развития, то с ее промышленностью произойдет то же самое, что случилось с Украиной. В случае поворота Белоруссии в Европу ее очень быстро вынудят отказаться от рынка Российской Федерации, но рынок Европейского союза взамен никто не предложит», — сказал Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман сказал, что белорусские оппозиционеры хотят, чтобы Белоруссия умерла как часть России.

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