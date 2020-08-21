Москва, 21 августа 2020, 15:08 — REGNUM Если Белоруссия выберет проевропейский вектор развития, то с ее промышленностью произойдет то же самое, что случилось с Украиной, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 21 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман сказал, что белорусские оппозиционеры хотят, чтобы Белоруссия умерла как часть России.
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