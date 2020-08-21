Берлин, , 15:04 — REGNUM Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе «с привлечением России» может внести вклад в урегулирование ситуации в Белоруссии. Об этом сегодня, 21 августа, в ходе пресс-конференции в Братиславе, которая транслировалась на официальной странице ведомства в соцсети Instagram, высказал глава МИД Германии Хайко Маас.

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По его словам, страны ЕС «едины в том, что ОБСЕ с привлечением России может внести свой вклад и должна найти решение для Белоруссии».

«Мы это поддерживаем», — сказал глава МИД ФРГ.

Также он добавил, что Евросоюз готовит санкции в отношении белорусских официальных лиц за «манипуляцию на выборах и жёсткое насилие на улицах против мирных демонстрантов».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал «усилить давление» на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он заявил, что жестокость и задержание мирных демонстрантов и журналистов в Белоруссии недопустимы для Европы XXI века.

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