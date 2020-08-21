Киев, , 15:11 — REGNUM На Украине сегодня, 21 августа, эксперты и политики продолжают обсуждать и высмеивать «нестандартные» пиар-ходы президента страны Владимира Зеленского в рамках подготовки к местным выборам.

ИА REGNUM напоминает, что 19 августа в Запорожской области Зеленский продемонстрировал свою храбрость при помощи огурца, а накануне в Херсонской области поработал почтальоном, лично доставив людям в одном из сел региона посылки и пенсии.

«Может же, когда хочет. И ведь разносить почту у него получается. Получается лучше, чем изображать из себя президента. Может, он наконец-то нашёл свое призвание?», — саркастически отмечает депутат Рады предыдущего созыва, кандидат в мэры Киева Борислав Береза.

Он также задается вопросом, подрабатывал ли Зеленский по специальному трудовому договору или на общественных началах, «потому что страшно неизвестно кому, без договора, доверять чужие пенсии и лекарства».

Политик отмечает, что Зеленскому в рамках дальнейшего вояжа по Украине предстоит побыть ещё ассенизатором, водителем маршрутки, асфальтоукладчиком, сортировщиком картошки, дояркой и принять роды.

«А что делать? Падающий рейтинг монобольшинства и приближающиеся выборы требуют от него невиданных усилий, чтоб дурачить людей», — резюмировал Береза.