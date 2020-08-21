Киев, , 15:08 — REGNUM Марш ко Дню независимости Украины возглавят депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Михаил Забродский и бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош. Об этом говорится в анонсе мероприятия, опубликованном в социальной сети Facebook.

В социальных сетях также появилось видео, на котором Ярош и Забродский призывают участников гражданской войны в Донбассе собраться 24 августа в Киеве, возле станции метро «Университет».

Организаторы марша приняли решение провести его без какой-либо партийной символики. Участники пройдут маршем от метро «Университет» до площади Независимости.

Напомним, ранее бывший соратник экс-президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предупреждением о готовящейся попытке государственного переворота.

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