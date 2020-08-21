Минск, , 14:57 — REGNUM О своей помощи бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской в выезде по ее просьбе за границу рассказал президент республики Александр Лукашенко. Он сообщил об этом 21 августа, во время посещения агрокомбината «Дзержинский», его слова приводит агенство БЕЛТА.

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"По ее просьбе», — заявил белорусский лидер, говоря о помощи экс-кандидату с выездом.

Также Лукашенко отметил, что Тихановская, по его мнению, является нормальной женщиной, которая любит своих детей и которую при этом «кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках».

«Ее опутали, окутали министерство иностранных дел (Литвы), спецслужбы. Она уже начала делать заявления», — сказал он.

Кроме этого, президент Белоруссии рассказал, что в настоящее время против нынешних властей страны действует несколько центров силы в местах, где осели оппозиционные «правительства в изгнании».

«Координационный совет — это красивое название. За границей сегодня, по-моему, уже пять правительств в изгнании», — рассказал Лукашенко.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура Белоруссии напомнила жителям республики о незаконности участия в несанкционированных митингах.