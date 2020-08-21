Москва, , 14:55 — REGNUM Пресненский районный суд Москвы поместил под домашний арест депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. «Обвиняемому Олегу Шереметьеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказала представительница суда.

Парламентария обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), по которой ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

По данным ГСУСК РФ по Москве, Шереметьев с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей с ложными сведениями о выполнении последним заданий особой важности и сложности, а деньги потом присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению. Добавляется, что своими действиями депутат причинил ущерб бюджету Москвы в размере более 2 миллионов рублей.

Накануне Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере.

Олег Шереметьев был избран в депутатом Мосгордумы VII созыва в результате так называемого «умного голосования», предложенного оппозиционером Алексеем Навальным.