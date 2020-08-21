Тбилиси, , 15:47 — REGNUM Запрос о возобновлении авиасообщения с Россией, если поступит, будет рассмотрен с точки зрения эпидемиологической ситуации, но пока от российской стороны никаких предложений по этому поводу не поступало. Об этом 21 августа сообщила телеканалу Formulanews министр экономики Грузии Натия Турнава.

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Ее попросили прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что надеется на скорое возобновление авиасообщения с Грузией.

«Мы официально не знаем, было ли принято какое-либо решение Россией о пересмотре ограничения, и мы будем ждать этого решения, — сказала Турнава. — Если такое предложение будет сделано сегодня, мы рассмотрим его не только с точки зрения развития туризма, но и с точки зрения эпидемиологической ситуации».

Она добавила, что решение прекратить полеты, принятое Москвой, было якобы необоснованным, так как российским туристам в Грузии ничего не угрожает.

Стоит отметить, что запрет на полеты между двумя странами был инициирован российской стороной в июле 2019 года в ответ на антироссийскую кампанию, развернувшуюся в Грузии. В июле текущего года в МИД РФ отметили, что антироссийская риторика среди грузинских властей не прекратилась.

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